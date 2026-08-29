Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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МИД счел провокацией заявление главы СБ Армении о мобилизации в России

МИД счел провокацией заявление главы СБ Армении о мобилизации в России

МИД: слова Симоняна о мобилизации в России — попытка услужить Западу Слова главы Совбеза Армении о готовности Еревана принять российских релокантов вновь показали стремления Еревана «услужить Западу», заявила Захарова.

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