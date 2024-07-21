Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стега Сибиряк
    Едорасы не пропустятБастрыкин направи...
  • Василий Топчий
    А в армии, как и в других министерствах главное личные интересы.Имя генерала Суро...
  • Василий Топчий
    Кто ближе к Путину, тот ему в уши и шепчет. Почему Шойгу в Совете безопасности, а не на нарах? Много знает?Имя генерала Суро...

На кого работает ВЦИОМ: Подарок "хозяевам" мигрантов и передача результатов соцопросов в США

На кого работает ВЦИОМ: Подарок "хозяевам" мигрантов и передача результатов соцопросов в США

Социологи ошарашили аудиторию заявлением, что 80% россиян внезапно полюбили мигрантов. Но оказалось, что исследователи просто перестали задавать вопросы, на которые большинство говорили об угрозе мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Валерьян Смогловский
Чистая. Шпионская. Организация под. Носом. ФСБ.но.никто.ничего.неделает.мигранты.хорошие.добрые.трахают.наших.девиц.и.бьют.насмерь.депутатов.доигрались!!!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх