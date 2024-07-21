На кого работает ВЦИОМ: Подарок "хозяевам" мигрантов и передача результатов соцопросов в США

Социологи ошарашили аудиторию заявлением, что 80% россиян внезапно полюбили мигрантов. Но оказалось, что исследователи просто перестали задавать вопросы, на которые большинство говорили об угрозе мигрантов.
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