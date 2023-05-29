Политолог Андрей Бакланов: Эрдоган должен понять, что половина страны недовольна его политикой

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов заявил, что победивший на выборах президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен обратить внимание на результаты своего соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.
Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов заявил, что победивший на выборах президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен обратить внимание на результаты своего соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.
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