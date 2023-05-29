Политолог Андрей Бакланов: Эрдоган должен понять, что половина страны недовольна его политикой

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов заявил, что победивший на выборах президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен обратить внимание на результаты своего соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.