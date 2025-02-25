Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Первый канал объяснил, почему вырезал песни "Русские" и "Небо славян": "Реакция певицы породила истерику у ряда телеграм-каналов"

Первый канал объяснил, почему вырезал песни "Русские" и "Небо славян": "Реакция певицы породила истерику у ряда телеграм-каналов"

Царьград Коллаж Царьграда. Пресс-служба Первого канала направила редакции Царьграда комментарий, объяснив, почему из концерта, приуроченного ко Дню защитника Отечества, вырезали песни "Русские и "Небо славян".

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Комментарии
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NZ
Nodar Zade
Первый уже не первый! Позор!!!
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10 час.
Александр Конкин
Партия похабного мира или 5 колонна в действии!
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5 час.
Taurus Zmei
А с них, как с гуся вода
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1 час.
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