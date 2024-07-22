ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Чем дольше идёт SVO, тем выше необходимость системы к самоочищению.
Аресты чиновников продолжаются. Коррупционеры пачками переезжают в тюрьмы
Комментарии
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Анатолий Витушкин
Правильно: для оздоровления России нужно сменить элиту, начиная с посадки воров, взяточников и казнокрадов; без этого и побед не будет и котел недовольства населения не закипит.
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9 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А у нас такого закона нет . И наши законотворцы никогда его не примут. Догадайся -почему?
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2 час.
Людмила Фирстова
Юдкевич Сергей, есть такой закон
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2 час.
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