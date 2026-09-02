"Фламенго" отверг "Краснодару" предложение за Карраскаля в 7 млн евро

"Фламенго" отказал "Краснодару" в трансфере Хорхе Карраскаля за 7 млн евро. Клуб из Бразилии назвал предложение "смешным".
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