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Царьград

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"Фламенго" отверг "Краснодару" предложение за Карраскаля в 7 млн евро

"Фламенго" отверг "Краснодару" предложение за Карраскаля в 7 млн евро

"Фламенго" отказал "Краснодару" в трансфере Хорхе Карраскаля за 7 млн евро. Клуб из Бразилии назвал предложение "смешным".

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