В чём реальная важность Угледара для ВС РФ Освободив Угледар, ВС РФ создали предпосылки для дальнейшего наступления широкой полосой фронта с выходом на линию Великая Новоселка – Покровск.
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В чём реальная важность Угледара для ВС РФ Освободив Угледар, ВС РФ создали предпосылки для дальнейшего наступления широкой полосой фронта с выходом на линию Великая Новоселка – Покровск.
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