В Барнауле пьяный мужчина пытался задушить медсестру, когда его привели в чувство

По фату происшествия назначена процессуальная проверка В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 мужчина, которого доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на персонал, сообщает алтайское управление Росгвардии.
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