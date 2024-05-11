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ВС РФ освободили населенный пункт Керамик в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Керамик в ДНР

Российские силы освободили населенный пункт Керамик в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик», — говорится в сообщении ведомства.

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