ВС РФ освободили населенный пункт Керамик в ДНР

Российские силы освободили населенный пункт Керамик в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик», — говорится в сообщении ведомства.
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