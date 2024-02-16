Поколение старух с лишними килограммами и татуировками, без семьи и детей (с)

А

Александр24

Интересно, а как это мы обсуждаем ваши татуировки в интернете? То есть, вы сначала почти раздеваетесь догола, выкладываете интимные фото в интернет, а потом жалуетесь, что вас обсуждают? Странная логика. А уж, что там автор увидела в прогрессивности современных женщин, у которых множество вариантов построения жизни? Если "прогрессивность" в блядских "отношениях", в гостевых "браках", в раздельном ведении хозяйства, в возможностях шляться по ночным клубам, в рекомендациях обязательно до свадьбы иметь с десяток другой половых партнёров ( для "притирок" ) и тому подобному, то да - я, например, застрял в установках полувековой давности и буду всегда и везде осуждать ваши похабные нравы.