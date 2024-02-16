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Всё о разводах

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  • Александр24
    Интересно, а как это мы обсуждаем ваши татуировки в интернете? То есть, вы сначала почти раздеваетесь догола, выклады...Поколение старух ...
  • Людмила Семенова
    Все хороши 😜Поколение старух ...
  • Ольга Панина
    Как Зощенко почитала. Смешно.Поколение старух ...

Поколение старух с лишними килограммами и татуировками, без семьи и детей (с)

Поколение старух с лишними килограммами и татуировками, без семьи и детей (с)

Я знаю только одно качество, которое у мужчин развито в разы лучше, чем у женщин. Нет, это не интеллект, не выносливость и даже не знаменитое умение делать все свои дела стоя.

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Комментарии
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Ольга Панина
Как Зощенко почитала. Смешно.
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16 час.
Людмила Семенова
Все хороши 😜
Ответить
16 час.
А
Александр24
Интересно, а как это мы обсуждаем ваши татуировки в интернете? То есть, вы сначала почти раздеваетесь догола, выкладываете интимные фото в интернет, а потом жалуетесь, что вас обсуждают? Странная логика. А уж, что там автор увидела в прогрессивности современных женщин, у которых множество вариантов построения жизни? Если &quot;прогрессивность&quot; в блядских &quot;отношениях&quot;, в гостевых &quot;браках&quot;, в раздельном ведении хозяйства, в возможностях шляться по ночным клубам, в рекомендациях обязательно до свадьбы иметь с десяток другой половых партнёров ( для &quot;притирок&quot; ) и тому подобному, то да - я, например, застрял в установках полувековой давности и буду всегда и везде осуждать ваши похабные нравы.
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15 час.

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