Удмуртский бизнесмен организовал банду и похитил 100 тонн нефти

САРАПУЛ, 15 сентября, ФедералПресс. В Сарапульском районе Удмуртии перед судом предстанут пять человек за кражу более 100 тонн нефти из магистрального трубопровода.
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