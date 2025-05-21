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Военное обозрение

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Тихое правосудие: операция «Аэропорт» завершена

Тихое правосудие: операция «Аэропорт» завершена

Чуть более тысячи лет совокупно получили чрезмерно горячие парни, устроившие беспорядки в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.

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