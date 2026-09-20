Эксперт Балынин: пенсия увеличится более чем на 6,5% при ее отсрочке на один год

Страховая пенсия по старости вырастет более чем на 6,5% при ее отсрочке на один год. Об этом ТАСС заявил доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
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