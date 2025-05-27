Третий ребенок – возможно или нет: Филипп Киркоров рассказал, когда это случится и он станет в третий раз папой Ольга БезродняяФилипп Киркоров на фоне создавшихся слухов, раскрыл, собирается ли он стать отцом в третий раз.
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