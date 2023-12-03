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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Матч ТВ» сообщил, что ЦСКА и «Ростов» выступили за перенос игры из-за снегопада. Брейдо опроверг: «Считаем логичным играть»

«Матч ТВ» сообщил, что ЦСКА и «Ростов» выступили за перенос игры из-за снегопада. Брейдо опроверг: «Считаем логичным играть»

Сегодня на Москву обрушился сильный снегопад. Сообщалось, что идут консультации по поводу возможного переноса матча, запланированного на 14:00 по московскому времени, на завтра.

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