Засвияжье районы «Ак калфак» оешмасы «Бәби туе» йоласын искә төшер

Засвияжье районы «Ак калфак» оешмасы «Бәби туе» йоласын искә төшерә👏 Әлеге бәйрәмдә дә мулла, Коръән сүрәсе укып һәм азан әйтеп, балага Әмирхан дип исем кушты.
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Засвияжье районы «Ак калфак» оешмасы «Бәби туе» йоласын искә төшерә👏 Әлеге бәйрәмдә дә мулла, Коръән сүрәсе укып һәм азан әйтеп, балага Әмирхан дип исем кушты.