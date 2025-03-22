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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейн – первый в рейтинге проваливающих финалы игроков от GiveMeSport. Салах – 2-й, Беланов – 5-й, Холанд – 6-й

GiveMeSport представил список из 10 великих футболистов, не проявивших себя в финалах. Форвард «Баварии» и сборной Англии, ранее выступавший за «Тоттенхэм», занял первую строчку.

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