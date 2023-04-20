Жизнь и преступления знаменитого Сэра Томаса Мэлори

Художники до сих пор априори считаются более духовными, чем обычные «земные» граждане. Хотя, как показывает практика, негодяев среди гениев тоже немало, прямо под «позолотой» их таланта трудно сразу разглядеть неприглядную правду.
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