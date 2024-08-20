Уполномоченный в Республике Адыгея принял участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Россельхознадзора за 2 квартал 2024 года

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов принял участие в прошедших в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора 15 августа публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований за 2 квартал 2024 года на территории Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Крым и города Севастополь в режиме видео-конференц-связи.