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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Уполномоченный в Республике Адыгея принял участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Россельхознадзора за 2 квартал 2024 года

Уполномоченный в Республике Адыгея принял участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Россельхознадзора за 2 квартал 2024 года

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов принял участие в прошедших в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора 15 августа публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований за 2 квартал 2024 года на территории Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Крым и города Севастополь в режиме видео-конференц-связи.

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