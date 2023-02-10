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«Челси» продлил контракт с 38-летним Тиаго Силвой до лета 2024 года

«Челси» продлил контракт с 38-летним Тиаго Силвой до лета 2024 года

«Челси» продлил контракт с Тиаго Силвой. Новое соглашение рассчитано до июня 2024 года. Тиаго выступает за «Челси» с 2020 года.

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