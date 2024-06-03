Обломки летательного аппарата нашли новосельские фермеры 😨😨😨 В Новоаннинском районе в поселке Новосельском накануне обнаружили фрагменты неопознанного объекта.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Обломки летательного аппарата нашли новосельские фермеры 😨😨😨 В Новоаннинском районе в поселке Новосельском накануне обнаружили фрагменты неопознанного объекта.