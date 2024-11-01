В Туле Прокуратура проверила готовность котельных к отопительному сезону

Прокуратура Привокзального района г. Тулы по поручению прокуратуры Тульской области с привлечением специалистов Приокского управления Ростехнадзора провела проверку исполнения ООО «Новый город» и ООО ИЦ «Промбезопасность» законодательства об опасных производственных объектах, о лицензировании.
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