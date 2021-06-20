Спорт Уик-Энд

4 подписчика

«Россиянам нужна ничья, у них есть Дзюба и Головин. Это будет тяжёлая битва, хорошо, что играем в Копенгагене», - главный тренер сборной Дании о предстоящем матче

«Россиянам нужна ничья, у них есть Дзюба и Головин. Это будет тяжёлая битва, хорошо, что играем в Копенгагене», - главный тренер сборной Дании о предстоящем матче

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Россией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх