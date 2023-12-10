Сибирский чай с ароматными травами.

Рецепт согревающего напитка придётся вам по вкусу в холодный осенний или зимний день. Польза липового сбора для здоровья несомненна: он укрепляет иммунитет, выводит из организма токсины, стабилизирует уровень сахара в крови.
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