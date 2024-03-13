Анджелина Джоли проиграла суд против Брэда Питта о продаже доли в их семейном винограднике российскому миллиардеру

Анджелина Джоли проиграла очередной суд против бывшего мужа Брэда Питта — она пыталась оспорить решение Верховного суда Лос-Анджелеса, которое удовлетворило претензии её бывшего мужа о том, что она продала свою долю в их семейном винограднике Chateau Miraval российскому миллиардеру Юрию Шефлеру без его согласия в 2021 году.