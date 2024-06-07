Ремонт дорог большими картами продолжают в Иркутске

В Иркутске продолжается ремонт дорог с использованием крупных асфальтовых карт. Специалисты МУП «Иркутскавтодор» ежедневно устраняют деформации дорожного покрытия нвв разных районах по поручению мэра Руслана Болотова.
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