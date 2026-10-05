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Пироговский Университет: «регресс сна» у ребенка – не шаг назад, а скачок развития

Пироговский Университет: «регресс сна» у ребенка – не шаг назад, а скачок развития

Маленькие дети просыпаются по ночам, что считается нормальным для развивающегося организма. Однако есть четкие «красные флаги», когда ситуация со сном ребенка выходит за рамки физиологии.

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