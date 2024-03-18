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Как рождаются мысли и чувства – Московский институт психоанализа расскажет слушателям о работе мозга

Как рождаются мысли и чувства – Московский институт психоанализа расскажет слушателям о работе мозга

На протяжении веков шли философские поиски связи мозга и сознания. Например, как тысячи нейронов рождают мысли, чувства, поведение? Лекция «Единая теория мозга – недостижимый идеал или реальность», которая пройдет 19 марта в Московском институте психоанализа, даст ответ на этот и другие вопросы, связанные с работой мозга.

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