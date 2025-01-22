МИД Польши сообщило, что несколько тысяч граждан страны могут депортировать из США

Администрация Трампа решает проблемы незаконной миграции Несколько тысяч граждан Польши могут депортировать из Соединенных Штатов, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Владислав Теофил Бартошевский.
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