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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артюхин про «Шанхай»: «У команды не было сборов в прошлом сезоне, вышли на свежести, дальше попали в яму. Такого не будет в этом сезоне»

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Евгений Артюхин высказался о том, что у команды ухудшались результаты по ходу чемпионата в прошлых сезонах.

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