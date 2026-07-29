Как украинский конфликт помог коллективному Западу переосмыслить свое единство

Военно-техническое соотношение сил – важный элемент любого политического устройства. И изменение этого соотношения, в том числе благодаря появлению новых средств ведения боевых действий, влияет на намерения и их реализуемость в сфере мировой политики.
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