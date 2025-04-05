ТАСС: российские военные серьезно продвинулись к Катериновке в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил агентству ТАСС, что российские военнослужащие, вклинившись накануне примерно на 1 км в оборону украинских войск у населенного пункта Новое в Донецкой народной республике (ДНР).
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