Пенсионера обманули на миллион рублей по новому способу

По данным прокуратуры, жертвой нового способа мошенничества стал 82-летний пенсионер. Его убедили, что код городских телефонов меняется с 499 на 495, а для получения скидки на замену нужны паспортные данные и кодовое слово «Не возражаю против замены номера».