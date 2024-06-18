Аппарат NASA запечатлел китайский посадочный модуль на обратной стороне Луны

Посадочный модуль миссии «Чанъэ-6» в ударном кратере Аполлон, расположенном в бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны / © NASA / GSFC / Arizona State University Зонд LRO запечатлел «Чанъэ-6» в ударном кратере Аполлон, расположенном в бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны.