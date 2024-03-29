Малышева назвала величайшей глупостью один народный метод лечения Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, назвали величайшей глупостью один народный метод лечения — питье мочи для избавления от различных заболеваний.
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