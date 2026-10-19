© throught_hills/XУкраинский блогер опубликовал в соцсети X фото со стелой «I LOVE SVO» в Шереметьево и расшифровал SVO не как код аэропорта, а как специальную военную операцию.
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