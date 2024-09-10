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Царьград

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Киев предложил террористам сделку: Ради убийств русских освободить радикалов из тюрьмы

Турецкая газета Aydınlık сообщила, что Киев провел переговоры с террористами в Сирии, предложил сделку — освободить радикалов из тюрьмы.

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