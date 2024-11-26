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  • Надежда Донцова
    Вы сами все больные!Западные СМИ указ...
  • Александр Бабин
    Да конечно-вместо Путина давно инопламетянин рулит.Западные СМИ указ...
  • федор
    Тряситесь мелкобриты!!!! А то ж сколько можно гадить безнаказанно!!!!!!В Британии боятся...

Маск унизил Меркель в ответ на ее критику

Маск унизил Меркель в ответ на ее критику

Маск унизил Меркель в ответ на ее критику AlexCoderМаск унизил Меркель в ответ на ее критику AlexCoder Непристойные слова миллиардера взорвали публику Знаменитый американский предприниматель Илон Маск оказался в центре нового скандала после того, как в крайне похабной форме ответил на критику со стороны экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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