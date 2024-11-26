Маск унизил Меркель в ответ на ее критику AlexCoderМаск унизил Меркель в ответ на ее критику AlexCoder Непристойные слова миллиардера взорвали публику Знаменитый американский предприниматель Илон Маск оказался в центре нового скандала после того, как в крайне похабной форме ответил на критику со стороны экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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