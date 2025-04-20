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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Габриэль Бортолето: «Слишком разогнался, получив слип-стрим от машины Ферстаппена, и в результате пропустил точку торможения»

Пилот «Заубера» подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии, в которой он не сумел выйти из первого сегмента.

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