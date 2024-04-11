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Василий Вакаров: Украина в шоке: Закон о мобилизации остался без раздела о демобилизации

Василий Вакаров: Украина в шоке: Закон о мобилизации остался без раздела о демобилизации

Из «Закона о мобилизации» убрали раздел «о демобилизации». Как же так, возмущаются украинцы Ведь все прошедшее время им обещали, что по новому Закону наберут 500 000 «новых» военнослужащих, а тех кто сейчас воюет — отправят домой.

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