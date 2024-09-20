«Русские нас захватили? Что за бред?» Армяне прокляли школьные учебники

Игорь Кузнецов И это "стадо" поведут в "Западный мир" такие, как Пашинян?

Семен Демин Удивительно другое. Как российские спецслужбы, имея военную базу на территории Армении и ее саму членом ОДКБ допустили приход к власти прозападной марионетки? Проспали, как и Украину. За этот сон платим кровью.