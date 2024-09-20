В прошлом месяце Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении объявило, что в школьных учебниках для восьмого класса, дабы «восстановить историческую справедливость», исправлена шестая глава.
«Русские нас захватили? Что за бред?» Армяне прокляли школьные учебники
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
И это "стадо" поведут в "Западный мир" такие, как Пашинян?
Ответить
13 час.
Семен Демин
Удивительно другое. Как российские спецслужбы, имея военную базу на территории Армении и ее саму членом ОДКБ допустили приход к власти прозападной марионетки? Проспали, как и Украину. За этот сон платим кровью.
Ответить
6 час.
Ирина
ВЫражайся прилично ты сама кто? там специально настраивают народ против для них же хуже кто живет в АРМЕнии
Ответить
6 час.
Свежие комментарии