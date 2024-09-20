☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Не-е, Ваня! Ты лучше крась периодически "Писающего Ленина" на своей даче! Шоб держать его (и себя) в тонусе.Рухнула последняя...
  • Семен Демин
    Коротко и ясно!  Молодец!  В Польше, кстати, педерастов тоже не любят. Это когда-нибудь приведет к расколу Евросоюза.«Коротко и по делу»
  • Ирина
    ВЫражайся прилично  ты сама кто? там специально настраивают  народ против для них же хуже кто живет в АРМЕнии«Русские нас захв...

«Русские нас захватили? Что за бред?» Армяне прокляли школьные учебники

«Русские нас захватили? Что за бред?» Армяне прокляли школьные учебники

В прошлом месяце Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении объявило, что в школьных учебниках для восьмого класса, дабы «восстановить историческую справедливость», исправлена шестая глава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
И это &quot;стадо&quot; поведут в &quot;Западный мир&quot; такие, как Пашинян?
Ответить
13 час.
Семен Демин
Удивительно другое. Как российские спецслужбы, имея военную базу на территории Армении и ее саму членом ОДКБ допустили приход к власти прозападной марионетки? Проспали, как и Украину. За этот сон платим кровью.
Ответить
6 час.
Ирина
ВЫражайся прилично  ты сама кто? там специально настраивают  народ против для них же хуже кто живет в АРМЕнии
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх