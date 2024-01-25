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Футболист мемом оценил срыв перехода в «Зенит»

Футболист мемом оценил срыв перехода в «Зенит»

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян мемом оценил срыв перехода в «Зенит» Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) оценил срыв перехода в петербургский «Зенит».

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