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Диетолог Бобровский: самым вредным видом мяса является свинина

Диетолог Бобровский: самым вредным видом мяса является свинина

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что самым вредным видом мяса является красное, включая свинину, потому что оно содержит высокую концентрацию жиров, опасных для здоровья.

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