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Дожили. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направляет в Россию комиссию, проверить, не обижают ли тут мигрантов

Во дают! Нет, мы понимаем что сегодня нашу страну мягко говоря не уважают, но что бы до такой степени… Причем ладно когда речь идет о наших западных недругах, но когда бывшие союзные республики начинают открыто хамить, это уже ни в какие ворота.

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