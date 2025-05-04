Станислав Садал...
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Станислав Садальский

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Валет Пик

Валет Пик

Позвонили из «Мира новостей» с вопросом, как я отношусь к тому, что Киркоров опять в каких-то праздниках засветился.

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