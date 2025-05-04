Позвонили из «Мира новостей» с вопросом, как я отношусь к тому, что Киркоров опять в каких-то праздниках засветился.
Валет Пик
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Позвонили из «Мира новостей» с вопросом, как я отношусь к тому, что Киркоров опять в каких-то праздниках засветился.
Свежие комментарии