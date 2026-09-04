Зелёные ботинки: самый известный мертвец Эвереста

Каждый, кто хоть немного погружался в истории о штурме Джомолунгмы, неизбежно слышал леденящее кровь прозвище — Зелёные ботинки Эвереста, ставшее мрачным символом безжалостности высочайшей вершины мира.
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