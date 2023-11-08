Антимракобес: н...
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Импактная гипотеза формирования Луны объясняет неднородность земной мантии

Импактная гипотеза формирования Луны объясняет неднородность земной мантии

Считается, что Луна образовалась в результате столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя, которое произошло примерно 4,5 миллиарда лет назад — через несколько десятков миллионов лет после формирования Солнечной системы.

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