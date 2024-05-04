Филипп Киркоров назвал имя своего преемника на сцене

Российский певец Филипп Киркоров неизменно собирает полные залы поклонников уже 30 лет. Однако сам исполнитель прекрасно осознает, что на эстрадной сцене присутствуют и другие талантливые артисты, чье творчество не менее ярко и привлекательно.
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