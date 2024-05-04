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Филипп Киркоров назвал имя своего преемника на сцене

Филипп Киркоров назвал имя своего преемника на сцене

Российский певец Филипп Киркоров неизменно собирает полные залы поклонников уже 30 лет. Однако сам исполнитель прекрасно осознает, что на эстрадной сцене присутствуют и другие талантливые артисты, чье творчество не менее ярко и привлекательно.

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