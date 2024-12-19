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Путин назвал органы безопасности опорой страны

Путин назвал органы безопасности опорой страны

Российские органы безопасности всегда были и остаются верной опорой страны, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении по поводу профессионального праздника – Дня работника органов безопасности России, который отмечается 20 декабря.

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