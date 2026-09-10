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Регионы России

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Взрывы в юго-восточном Иране зафиксированы в нескольких городах

Взрывы в юго-восточном Иране зафиксированы в нескольких городах

В ночь на 10 сентября в районе города Сирик провинции Хормозган на юге Ирана прогремели мощные взрывы, сообщает агентство Fars.

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